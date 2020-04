A oggi il numero ufficiale totale di casi positivi è ancora di 16 (con 2 guariti) e questo ci fa ritenere che le misure di contenimento stiano funzionando.

Non bisogna abbassare la guardia ora, passiamo la Pasquetta rigorosamente in casa senza vanificare gli sforzi fin qui fatti. Siamo ad un giro di boa per il contrasto della diffusione del contagio ed anche per questo le Forze dell’Ordine (Polizia Locale, Carabinieri e Guardia di Finanza) per domani hanno programmato un aumento dei controlli su tutto il territorio comunale.