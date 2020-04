Non sarà di certo la prima preoccupazione degli italiani, alle prese con la “clausura” imposta dalla quarantena per fronteggiare l’avanzare del Coronavirus, ma l’inizio della prossima settimana partirà sotto il segno di un tempo piuttosto variabile nelle province di Roma e Frosinone. Decisamente più benevola la giornata di domani, lunedì 13 aprile, con una Pasquetta che si preannuncia sostanzialmente soleggiata, con qualche nuvola a guastare un quadro generale di bel tempo. Oltre il danno anche la beffa, verrebbe da dire, mentre per martedì 14 aprile 2020 i cieli saranno decisamente più cupi, con qualche rovescio di pioggia sparso.

Scopriamo dunque insieme nel dettaglio quale sarà il tempo previsto nelle province di Roma e Frosinone nelle giornate di lunedì 13 e martedì 14 aprile 2020.

PROVINCIA DI ROMA

Lunedì 13 aprile:

Notte: Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse

Mattina: Sereno o poco nuvoloso

Pomeriggio: Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse

Sera: Nuvoloso con locali aperture

Temperatura prevista: min 14° C; max 22° C. Venti: debole/media intensità

Martedì 14 aprile:

Notte: Nuvoloso con locali aperture

Mattina: Coperto con pioggia debole

Pomeriggio: Coperto con pioggia debole

Sera: Sereno o poco nuvoloso

Temperatura prevista: min 13° C; max 18° C. Venti: debole/media intensità

PROVINCIA DI FROSINONE

Lunedì 13 aprile:

Notte: Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse

Mattina: Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse

Pomeriggio: Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse

Sera: Nuvoloso per velature estese

Temperatura prevista: min 11° C; max 22° C. Venti: deboli

Martedì 14 aprile:

Notte: Nuvoloso o molto nuvoloso

Mattina: Coperto con pioggia debole

Pomeriggio: Coperto con pioggia debole

Sera: Nubi sparse e schiarite

Temperatura prevista: min 8° C; max 18° C. Venti: deboli