Colleferro, altro caso positivo di coronavirus il giorno di Pasqua

Una brutta notizia giunge la domenica di Pasqua, a Colleferro. L’Asl Rm-5 ha appena spiegato che una persona del territorio è infatti risultata positiva al coronavirus.

Altro caso di coronavirus a Colleferro

La persona il cui tampone ha dato esito positivo al Covid-19 in questo momento si trova ricoverata fuori città. Le indagini epidemiologiche per risalire alle persone con cui il paziente è stato in contatto in questi giorni sono state già avviate.

Si rinnova l’invito a osservare con rigore tutte le prescrizioni.