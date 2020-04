Roma, al via la distribuzione di 45 mila pacchi alimentari

Da oggi, sabato 11 aprile 2020, parte la distribuzione di circa 45 mila pacchi di generi alimentari, acquistati dal Campidoglio con 1 milione di euro. Ogni pacco contiene: 1 kg di pasta, 4 confezioni di pomodori pelati da 250 gr, ½ kg di caffè macinato, 1 kg di farina, 1 kg di zucchero, 4 scatolette di tonno, 2 tavolette di cioccolata, 1 bottiglia di olio evo; 1 pacco di biscotti e 1 litro di latte a lunga conservazione.

I primi 500 pacchi sono già in consegna a famiglie in stato di bisogno; seguiranno poi 2000 pacchi al giorno, consegnati tra il 17 aprile e il 12 maggio.

La distribuzione coinvolge la rete della Protezione Civile del Comune, delle parrocchie e di associazioni del Terzo Settore e del Volontariato cittadino.

“Stiamo agendo e investendo su ogni fronte possibile per aiutare chi vive maggiori difficoltà in questa fase delicata. Non solo i Buoni Spesa sono già in distribuzione a migliaia di famiglie che hanno fatto la domanda, ma da oggi con questo grande apporto di pacchi alimentari riusciremo ad intercettare sempre più cittadini in stato di bisogno, compresi coloro che rischiano di risultare ‘invisibili’ o in situazioni di grave complessità”, dichiara la Sindaca di Roma Virginia Raggi.

“Il lavoro non si ferma, andiamo avanti ogni giorno per sostenere con sempre più misure e servizi i cittadini che, in questa fase delicata, stanno vivendo maggiori difficoltà. Voglio ringraziare tutta la rete che si è attivata con noi per aiutare e sostenere singoli e famiglie. Continueremo ogni singolo giorno”, dichiara l’assessore alla Persona, Scuola e Comunità Solidale di Roma Capitale Veronica Mammì.