“Sono stato purtroppo appena informato dalla ASL-RM 5 su un nuovo positivo residente nel nostro comune”. E’ quanto riportato sulla propria pagina Facebook dal Sindaco di Labico Danilo Giovannoli, che ha inoltre tenuto a ribadire la vicinanza delle istituzioni comunali alle persone risultate positive al Covid-19.

“La Asl ha già avviato tutte le indagini epidemiologiche – continua il Primo Cittadino -. Esprimiamo tutta la nostra vicinanza al/la signore/a ed alla sua famiglia. Chiedo ancora una volta a tutti di osservare con rigore le disposizioni, a maggior ragione in questi giorni di festività”.

“Al momento quindi nel nostro comune ci sono in totale 2 positivi, in quanto il primo paziente è purtroppo deceduto ed il secondo non è più riportato nel report della Asl. Le condoglianze per la perdita del nostro concittadino sono già arrivate alla famiglia, a nome di tutta la cittadinanza. Ho personalmente portato il mio saluto addolorato durante le esequie di questa mattina”.