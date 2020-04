Dal sito del Comune di Valmontone arrivano le ultime notizie in merito alla raccolta dei rifiuti per quanto riguarda il periodo festivo, precisamente per il giorno di Pasquetta.

“In occasione della festività del 13 Aprile 2020, Lunedì dell’Angelo, il servizio di raccolta differenziata, previsto sul territorio comunale, sarà regolarmente svolto dagli operatori di Ambi.en.te Spa di Ciampino, con il ritiro della frazione organica (umido). Un grazie speciale a tutti gli operatori, per il grande impegno che stanno portando avanti in un momento così difficile per tutti.