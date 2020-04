“Dal giorno 14 aprile 2020 sarà attivo il servizio straordinario su chiamata per la consegna dei kit sacchi per la raccolta differenziata, le cui solite modalità di consegna sono state sospese per il mese di Marzo causa emergenza sanitaria Covid-19.

I cittadini potranno scegliere tra una delle seguenti modalità di comunicazione:

– Tel. urbano 06/86.97.31.96

– Sms o messaggio whatsapp (+39) 347/44.99.795

– Invio e-mail all’indirizzo info@sedensrl.it

Per richiedere la consegna a domicilio, occorre comunicare l’intestazione dell’utenza Ta.Ri, l’indirizzo collegato ed un recapito telefonico. Agli stessi verrà comunicata la data di consegna con almeno 24h di anticipo in una delle due fasce orarie, dal lunedi al venerdi 09:00/13:00 oppure 14:00/18:00 o il sabato dalle 09:00 alle 13:00.

Il servizio sarà attivo dal giorno 14 al 30 aprile 2020.

La consegna avverrà tramite operatori dotati di dpi (mascherine FFP2/FFP3) e guanti monouso in ottemperanza alle disposizioni di sicurezza anticontagio covid-19.

La consegna non prevederà avvicinamento tra le persone, ma solo comunicazione verbale e/o visiva.

Gli utenti, a consegna avvenuta, riceveranno tramite mail e/o whatsapp, la conferma di consegna.

L’Azienda che provvederà alla consegna ha aderito al Protocollo del 13 marzo 2020 in ottemperanza alle disposizioni di sicurezza anti-contagio Covid-19″.