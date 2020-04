Si comunica che per lavori di manutenzione straordinaria indifferibili per garantire a pieno l’operatività dell’infrastruttura presso l’impianto Colle La Pila si renderà necessaria la sospensione del flusso mercoledì 15 aprile dalle ore 13:00 fino alle ore 20:00, in particolare le zone interessate sono le seguenti:

Via Castagnola, parte di via Verdi, via per Frosinone, via Dell’Olmo, via Pratillo, via Gaeta, via Ponte San Giuliano, via Faito, via Severino Gazzelloni, via Valle Contessa, via Cavalier D’Arpino, via Giovanni Jacobucci, tratto terminale di via America Latina direzione stazione (Animal Farm).

Il regolare ripristino del servizio è previsto nella stessa giornata (salvo imprevisti). Acea Ato 5 si scusa per i disagi.

