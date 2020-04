Il sindaco di Velletri, Orlando Pocci, torna ad aggiornare i cittadini veliterni sulla situazione epidemiologica.

Il punto della situazione di sabato 11 aprile 2020

“Dalle comunicazioni ufficiali della ASL riceviamo la triste notizia del decesso di Rolando Maggiore di 82 anni che risiedeva presso Villa delle Querce a Nemi, alla famiglia esprimo le condoglianze di tutta la Città di Velletri.

Per contro la notizia positiva del quotidiano bollettino sanitario è la guarigione di due ragazzi. Il riepilogo lo abbiamo sintetizzato in una tabella che quotidianamente pubblicheremo sul diario.

Con le immagini suggestive e struggenti della Via Crucis solitaria di Papa Francesco, iniziamo i riti di Pasqua che portano con sé tradizione e fede che quest’anno non potremo vivere appieno; supplico tutti alla massima attenzione, soprattutto nella giornata di oggi, uscite solo per le cose indispensabili e non affollate i luoghi commerciali. Restare a casa è l’unica cosa utile che possiamo fare per arginare la diffusione del virus e per ritornare gradualmente alla normalità

Le notizie dal Governo, che ieri sera il presidente del Consiglio ha annunciato in diretta televisiva, confermano quanto già era nell’aria, le misure resteranno ancora in vigore con qualche piccola deroga, a partire dal 14 aprile, che riguarderà cartolerie, librerie e negozi per l’infanzia. Dalla lettura attenta del Decreto trarremo le conseguenti decisioni che emaneremo puntualmente nelle modalità ormai consuete, seguite il portale del Comune per tutti gli aggiornamenti.

Tante famiglie sono inattesa del buono spesa, da giovedì mattina è iniziata la distribuzione e continuerà senza sosta nei prossimi giorni, abbiamo ricevuto circa 2000 domande con una media di 200 ogni giorno. Faremo del nostro meglio per rispondere alle esigenze di tutti”.

Tabella in copertina