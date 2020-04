Intensificati i controlli nel territorio del Comune di Pomezia per evitare gli spostamenti, soprattutto verso le seconde case al mare. A tal fine l’Ente ha attivato il piano di controllo straordinario delle seconde case: saranno identificati gli immobili che, come da banca dati comunale, non risultano abitazione principale, e controllati dalle forze dell’ordine per verificare l’eventuale presenza di persone senza titolo.

Inoltre, già a partire dalle prossime ore, saranno intensificati i controlli presso gli accessi principali alla Città al fine evitare qualsiasi ingresso non autorizzato dai decreti in vigore.

In questi giorni sono stati effettuati oltre 2100 controlli dalla Polizia Locale ed emesse 175 sanzioni, che possono arrivare fino a 3 mila euro.

“Rinnovo l’invito alla cittadinanza a rimanere a casa, soprattutto in questi giorni – commenta il Sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà – Sono consapevole che le feste pasquali aumentano il desiderio di trascorrere del tempo con la famiglia e gli amici, ma è importante rispettare le regole e continuare a preservare il benessere della nostra comunità”.