Sanzionato e chiuso un negozio di articoli per la casa che, in questo periodo di Coronavirus, si è trasformato in un negozio alimentare. Ecco cosa è successo a Tecchiena.

Tecchiena, negozio di articoli per la casa vendeva alimenti: chiuso e maxi multa

Sanzione di 3.500 euro ad un negozio di articoli per la casa a Tecchiena. Il blitz, effettuato dal comando della Polizia Locale, ha messo in luce una situazione particolare.

Il negozio, da diverso tempo, si era trasformato in un negozio alimentare. Ora è stato chiuso e ai titolari è stata fatta una multa di 3.500 euro.