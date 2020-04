Era ricoverato da venti giorni presso l’Ospedale Spallanzani di Roma e oggi, purtroppo, è morto di Coronavirus. Si tratta di un uomo di 52 anni, dipendente di Ama, che era in servizio da 27 anni e svolgeva il ruolo di preposto di autorimessa presso lo stabilimento aziendale di Rocca Cencia.

Roma, morto 52enne di Coronavirus: era un dipendente Ama di Rocca Cencia

Prestava servizio a Rocca Cencia l’uomo di 52 anni che, nella giornata di oggi, è morto presso l’Ospedale Spallanzani a seguito di complicazioni dovute dal Coronavirus. ” Il nostro collega di Ama risultato nelle scorse settimane positivo al virus Covid 19; era ricoverato da oltre 20 giorni e già assente dall’azienda per malattia dallo scorso 9 marzo, aveva 52 anni, era in servizio da 27 e attualmente svolgeva il ruolo di preposto di autorimessa presso lo stabilimento aziendale di Rocca Cencia“, scrive in una nota Ama Spa.

Le parole della Sindaca di Roma, Virginia Raggi

“Profondo dolore per la scomparsa, a causa del Coronavirus, del capo operaio dell’autorimessa Ama di Rocca Cencia. Ci stringiamo alla sua famiglia e siamo vicini all’azienda e ai suoi colleghi”.