“Domani con la pubblicazione del bando per i finanziamenti alle piccole e medie imprese e ai liberi professionisti si dà un segnale importante di sostegno per la liquidità, con procedure più rapide e semplificate” – dichiara Eleonora Mattia, che prosegue così:

CORONAVIRUS/ PRONTO CASSA, MATTIA (PD): “DOMANI IL BANDO. QUESTA È LA POLITICA DEL DIRE E DEL FARE”

“Dal 20 aprile sarà possibile inviare le domande per ottenere finanziamenti di 10mila euro a tasso zero per le aziende con massimo 9 dipendenti, da restituire in 5 anni a partite dal prossimo anno. Il piccolo credito è uno strumento fondamentale e tanto atteso dalle aziende e dalle Partite Iva per sopravvivere alla crisi, soprattutto per le realtà produttive più piccole che rischiano anche di scomparire.

Dalla cassa integrazione al contributo per gli affitti, passando per la Cig in deroga alla garanzia del mantenimento dei servizi socio-assistenziali per le fasce più deboli e della continuità di retribuzione per i lavoratori del settore, si stanno attivando i provvedimenti più immediati e concreti di lotta alla crisi”.

Lo dichiara, in una nota, Eleonora Mattia, Presidente della IX Commissione Lavoro del Consiglio regionale del Lazio.