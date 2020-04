Ad oggi sono 38 i casi positivi a Pomezia, di cui 12 in isolamento domiciliare e 5 presso strutture sanitarie, 19 guariti, 2 deceduti. Il nuovo caso comunicato dalla Asl è attualmente ricoverato. Sono 46 le persone in isolamento domiciliare precauzionale (non positivi), di cui 22 in uscita dall’isolamento nei prossimi 7 giorni (salvo nuovi aggiornamenti).

Nuovo caso positivo

“Oggi registriamo un nuovo caso positivo – commenta il Sindaco Adriano Zuccalà – Continuo a ripetere che è importante rimanere a casa per cercare di arginare il più possibile il contagio. L’invito è a concentrare gli acquisti uscendo il meno possibile o a rivolgersi alle attività commerciali che effettuano la consegna a domicilio. Abbiamo creato un sezione ad hoc sul nostro sito istituzionale che conta già più di 70 esercenti.

In vista delle festività pasquali abbiamo messo a punto un piano dettagliato di controllo dell’intero territorio comunale per verificare il rispetto delle prescrizioni”.

