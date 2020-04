Pertanto al fine di generare inutile allarmismo e comprensibile paura tra la popolazione, in virtù di notizie che potrebbero anche in futuro non trovare fondamento, la raccomandazione a tutti i concittadini è quella di attenersi soltanto alle informazioni diffuse o confermate dalle autorità preposte.

Notizie, appunto, che “confermano – ha spiegato il sindaco nel suo videomessaggio – come il trend nella Città sia stabile: sette positività, a cui vanno aggiunti i 13 anziani ospiti dell’Hermitage, trasferiti in un due strutture nella provincia di Roma, e – purtroppo – anche quattro deceduti a cui va il nostro pensiero”.

La volontà è quella di ribadire un concetto, forte e chiaro: quando si tocca questo argomento molto delicato, non si può pensare di stare al bar tirando i numeri al Lotto. Questa emergenza invece sta togliendo l’affetto dei nostri cari, ha distrutto l’esistenza dei familiari e causato enorme sofferenza a tutti quelli che con il Coronavirus hanno dovuto combatterlo direttamente.

Ed è anche per questo motivo che appare molto triste e raccapricciante il tentativo biasimevole di alcuni che tentano di strumentalizzare un argomento che andrebbe invece trattato con estremo rispetto e non con leggerezza e men che mai per convenienza politica.

Quel rispetto che il sindaco Baccarini e il Comune di Fiuggi hanno preteso fin da subito dalle autorità sovracomunali rispetto alla comunicazione dei dati relativi ai guariti, ai contagiati e purtroppo alle morti. Se oggi non si registrano più comunicazioni verbali, come avveniva all’inizio dell’emergenza, è soltanto perché si è agito tempestivamente con le Autorità preposte alla trasmissione.

In virtù del fatto che Fiuggi è stato il primo Comune in provincia di Frosinone ad essere colpito dal Coronavirus, l’intervento del Sindaco è stato anche in tal senso determinante. All’inizio dell’emergenza non si potevano neanche comunicare con esattezza le persone contagiate, proprio perché il dato era soggetto a cambiamenti nel giro di pochissime ore e non si poteva rischiare di gettare nella paura i nostri concittadini.