Di conseguenza si potranno verificare abbassamenti di pressione e/o mancanze di acqua nelle seguenti zone:

Acea Ato 2 – Segni, giovedì 9 aprile sospensione idrica

via Pianillo

via Marconi

piazza S. Pietro

largo S. Vitaliano

via P. F. da Segni

via Felici

via del Castelletto

vicolo della Torre

piazza Persichilli

via S. Anna

Potranno essere interessate dalla sospensione idrica anche vie limitrofe alle citate.

Per minimizzare il disagio alla cittadinanza è stato predisposto un rifornimento idrico con stazionamento di autobotte in piazza del Seminario.

Il ritorno alle normali condizioni di esercizio è previsto nel pomeriggio, salvo imprevisti.

Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente via fax al numero 06/57994116.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare il numero verde 800 130 335.

Acea Ato 2 si scusa per i disagi.