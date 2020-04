Artena, risulterebbe negativo al tampone il personale dell’alimentari chiuso dopo la positività del titolare al Covid-19.

I fatti

Nell’ultima settimana ad Artena si è temuto il peggio. Dopo la positività al Covid-19 del titolare di un negozio di alimentari, si temeva per l’incolumità della clientela e del personale dell’attività.

Ma finalmente Artena può forse liberarsi in un sospiro di sollievo. Il personale dell’alimentari chiuso nelle ultime settimane sarebbe stato sottoposto a tampone e pare sia risultato negativo. A questo punto il personale dovrà comunque rispettare la quarantena preventiva, come da protocollo, senza poi doversi sottoporre nuovamente a tampone.

Inoltre, da ieri ad Artena risulta obbligatorio, in seguito ad ordinanza sindacale, l’entrata negli esercizi commerciali muniti di mascherine (o qualsiasi cosa possa permettere la copertura di naso e bocca), guanti monouso e soluzioni idroalcoliche per le mani. L’utilizzo di sciarpe e foulard al posto delle mascherine è consentito per evitare che le persone vaghino eccessivamente alla ricerca delle mascherine tra le varie farmacie della zona.

L’ordinanza prevede anche la chiusura di medie e grandi attività commerciali per i giorni di Pasqua e pasquetta. Essa non vale per farmacie, parafarmacie, edicole e panifici.