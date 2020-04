Ladsipoli, annunciata ieri la terza vittima del Covid-19

Ieri sera la notizia di un’altra vittima del Covid-19 a Ladispoli.

La notizia

A Ladispoli ieri sera è arrivata la notizia di un nuovo decesso per Coronavirus, il terzo da quando la pandemia ha preso piede. Lo ha annunciato il Sindaco Alessandro Grando:

“È salito a tre il numero dei cittadini di Ladispoli scomparsi a causa del virus Covid-19. Ho contattato telefonicamente i familiari colpiti dal lutto, rivolgendo loro le mie personali condoglianze e quelle di tutta la Città di Ladispoli. Ci stringiamo attorno al loro dolore e alla loro sofferenza, per non aver avuto nemmeno la possibilità di assistere il proprio caro nelle ultime ore della sua vita. Continuiamo a pregare per tutte le persone che stanno ancora lottando, affinché possano riabbracciare presto le persone che amano.”