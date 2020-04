Anche a Marino “La Spesa sospesa”. I commercianti fanno sinergia con il Comune per aiutare le famiglie in difficoltà.

L’iniziativa

È stato attivato dal Comune di Marino in collaborazione con l’Unione Commercianti Marino, l’ACF Marino, SMM Marino centro-Frattocchie e l’ACCS il Servizio denominato “La Spesa sospesa” per fornire un aiuto immediato alle famiglie in difficoltà.

Lo riferisce l’Assessore alle Attività Produttive Ada Santamaita: “Ringrazio pubblicamente tutti coloro che hanno aderito a questa iniziativa. Chi lo desidera può lasciare generi alimentari non deperibili (pasta, farina, latte a lunga conservazione, scatolame, biscotti, caffè, ecc) presso gli esercizi commerciali che esporranno la Locandina all’ingresso delle loro attività. La CRI si occuperà del ritiro della merce lasciata “sospesa”.