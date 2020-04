Ladispoli, “Pro vita e famiglia onlus” regala 400 mascherine monouso.

La notizia

Dopo i pacchi per le famiglie bisognose di Ladispoli, “Pro Vita e Famiglia Onlus” ha fatto ancora un regalo alla Città di Ladispoli: 400 mascherine monouso.

“Con l’aiuto dei volontari delle Guardie Ecozoofile di FareAmbiente Ladispoli – spiega Francesca Lazzeri, assessore al Commercio, Attività Produttive, Servizi Informatici, Servizi Anagrafici e Comunicazione – le abbiamo distribuite lunedì pomeriggio a tutte le persone che erano in fila in piazza Falcone per consegnare il modulo cartaceo per la richiesta dei Buoni Spesa. Ancora una volta gli amici di “Pro Vita e Famiglia Onlus” hanno dimostrato di essere molto generosi, e soprattutto – conclude l’assessore Lazzeri – di avere a cuore la salute dei cittadini di Ladispoli. Un gran bel gesto, grazie di cuore amici!”.