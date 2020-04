Velletri, chiuse tutte le attività commerciali a Pasqua e Pasquetta

Il sindaco Orlando Pocci ha emanato l’ordinanza n. 90 con la quale dispone la chiusura di tutte le attività commerciali nei giorni di domenica 12 e lunedì 13 aprile. La decisione si è resa necessaria per evitare assembramenti di persone nei due giorni di festa.

Velletri, ordinanza di chiusura delle attività commerciali nei giorni di Pasqua e Pasquetta

Visto il D.P.C.M. 1 aprile 2020: “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante

misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero

territorio nazionale che, all’art. 1, c. 1, prevede che l’efficacia delle disposizioni del D.P.C.M. del 9

marzo 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020;

Che pertanto in seguito alle nuove disposizioni e con la proroga alle restrizioni, in una fase decisiva

per la diffusione del Covid-19 è necessario continuare ad agire con grande responsabilità limitando

gli spostamenti alle sole primarie necessità, rispettando in tutti i luoghi di lavoro le norme e i

protocolli di sicurezza, privilegiando la salute;

Per questo motivo e al fine di evitare ulteriori assembramenti nelle giornate di domenica 12 e lunedì

13 aprile;

ORDINA

la chiusura nella giornata di domenica 12 aprile e nella giornata di lunedì 13 aprile 2020 di tutte le

attività commerciali al dettaglio su area privata ed area pubblica, di generi alimentari e non alimentari

e di prima necessità, ad eccezione di farmacie, parafarmacie, edicole e tabaccai.

DISPONE

L’ordinanza sia resa pubblica mediante l’albo pretorio comunale ed il sito internet istituzionale del

Comune di Velletri, con valore di notifica ai suddetti operatori;

– che sia trasmessa alla Prefettura di Roma, alle Associazioni di categoria, alla Stazione C.C.

Di Velletri, al Comando di Polizia Locale di Velletri, al Commissariato di P.S. Di Velletri e

alla Compagnia della G. di F. di Velletri;

– gli ufficiali e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell’esatta osservanza della

presente Ordinanza.

Avverso la presente ordinanaza è ammesso, entro 60 giorni, ricorso al tribunale Amministrativo

Regionale del Lazio ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120

giorni ai sensi dell’art. 9 del DPR 1199/71