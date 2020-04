Di seguito riportiamo tutti gli aggiornamenti in materia di Coronavirus che arrivano direttamente dal noto portale Salute Lazio. Ecco il bollettino di oggi, lunedì 6 aprile 2020.

Nel Policlinico Gemelli si registrano 250 pazienti ricoverati in posti letto ordinari. 40 pazienti ricoverati in terapia intensiva. Al Policlinico Campus Biomedico di Roma, invece, sono 8 i pazienti ricoverati in terapia intensiva e 2 in degenza ordinaria al Covid Center Campus Biomedico. Nel Policlinico Tor Vergata 7 pazienti sono guariti. Domani saranno attivati ulteriori 16 posti letto dedicati. Al Policlinico Umberto I, attualmente, ci sono 134 pazienti ricoverati in degenza ordinaria e 23 pazienti ricoverati in terapia intensiva. 2 pazienti sono guariti.

Ecco tutti gli aggiornamenti di oggi, lunedì 6 aprile 2020, dalle varie Asl

Asl Roma 1: 15 nuovi casi positivi. 2 pazienti sono guariti. 1498 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Controllate 10 RSA su 18 e più di 40 case di riposo del territorio.

Asl Roma 2: 16 nuovi casi positivi. 43 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Controllate 10 RSA su 18 e il 70% delle case di riposo del territorio.

Asl Roma 3: 8 nuovi casi positivi. 10 pazienti sono guariti. 2 decessi: due uomini di 79 e 84 anni con precedenti patologie. 1545 persone sono uscite dall’isolamento. Attivati oggi 4 posti di terapia intensiva all’Ospedale Grassi. Controllate 5 RSA su 10.

Asl Roma 4: 3 nuovi casi positivi. 1 paziente è guarito. 0 decessi. 1498 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Si sono conclusi i controlli su tutte le RSA e case di riposo del territorio.

Asl Roma 5: 12 nuovi casi positivi. 4 pazienti sono guariti. 3 pazienti sono deceduti. 1577 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. 44 su 49 case di riposo controllate. Una risultata abusiva è stata denunciata.

Asl Roma6: 11 nuovi casi positivi. 2 decessi: donna di 70 anni e uomo di 44 anni. 54 persone sono uscite dall’isolamento. A Genzano da oggi operativo laboratorio per il test #covid19. Completate le verifiche sulle strutture socio assistenziali del territorio.

Asl Frosinone: 6 nuovi casi positivi. 2 pazienti sono guariti. 0 decessi. 301 persone sono uscite dall’isolamento. Prevista riapertura del PS di Alatri dopo la sanificazione. Controllato l’85% delle case di riposo e il 100% delle RSA del territorio.

Asl Rieti: 58 nuovi casi positivi di cui 30 dal cluster di Contigliano e gli altri riferibili alle case di riposo del territorio. Il dato è frutto di un ritardo delle notifiche nelle giornate precedenti. 2 pazienti sono guariti.

Asl Latina: 14 nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 80 anni con precedenti patologie. 3 pazienti sono guariti. 3832 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Controllato il 58% delle case di riposo e il 100% delle RSA.

Asl Viterbo: 8 nuovi casi positivi. 5 pazienti sono guariti. Anche oggi non si registrano decessi nella provincia. 2305 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Controllate il 30% delle RSA e delle case di riposo del territorio.

Le aziende ospedaliere

Azienda Ospedaliera San Camillo: Operativo il laboratorio per il test.

Azienda Ospedaliera Sant’Andrea: Attivo servizio psicologico per cittadini e operatori h24. Terapie intensive: ad oggi su 10 pazienti ricoverati in terapia intensiva 8 sopravvivono.

Azienda Ospedaliera San Giovanni: Non si registrano operatori sanitari positivi. Domani sarà attivato il laboratorio per il test.