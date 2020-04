Lazio, ANAS: limitazioni al transito sulla SS 148 Pontina per le operazioni di rimozione di un autobus incendiato all’altezza di Pomezia.

La situazione

Le squadre Anas, Polizia Stradale e Vigili del Fuoco sono attualmente impegnate sul posto per via dell’incendio di un autobus che si è verificato nei pressi di Pomezia sulla Strada Statale 148 Pontina.

Interdetta temporaneamente al transito la carreggiata in direzione Latina.

Limitazioni al transito sulla statale 148 “Pontina” per consentire le operazioni di rimozione di un autobus incendiato. Le squadre Anas, Polizia Stradale e dei Vigili del Fuoco sono impegnate per le attività di spegnimento delle fiamme e per la gestione della viabilità, in corrispondenza del chilometro 28,900, all’altezza di Pomezia. Al momento la carreggiata in direzione Latina è chiusa al transito e sono presenti deviazioni sul posto.

+++AGGIORNAMENTO+++

Riaperta al transito la carreggiata in direzione Latina della statale 148 “Pontina”, precedentemente chiusa per le operazioni di rimozione di un autobus incendiato all’altezza di Pomezia.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che in ottemperanza alle disposizioni governative per l’emergenza Coronavirus è importante limitare i viaggi (#iorestoacasa). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148

FOTO DI REPERTORIO