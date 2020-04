A oggi sono 36 i casi positivi a Pomezia, di cui 15 in isolamento domiciliare e 5 ricoverati presso strutture sanitarie. Il nuovo caso comunicato dalla Asl è di una concittadina, attualmente ricoverata.

Aggiornamento Coronavirus, 36 casi positivi a Pomezia

Sono 14 i cittadini guariti e 59 le persone sottoposte a isolamento in via precauzionale (non positivi), di cui 37 in uscita nei prossimi 7 giorni (salvo nuovi aggiornamenti).

“Purtroppo registriamo dopo diversi giorni un nuovo caso – commenta il Sindaco Adriano Zuccalà – Continuo a ripetere che è importante rimanere a casa, soprattutto in questo momento che, come più volte detto, è decisivo per valutare l’effetto delle misure di contenimento”.​