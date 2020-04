La Xv Comunità Montana Valle del Liri con il Commissario ing. Gianluca Quadrini e il sub commissario prof.Amilcare D’Orsi ha manifestato la volontà di esprimere la propria gratitudine a chi è in prima linea nella lotta al contagio da Coronavirus e alla salvezza delle vite ed in particolare ha deciso di impegnare un lauto contributo per donare 2000 mascherine alle stazioni dei Carabinieri dei 19 comuni del territorio montano, ai comandi di Polizia locale dei 19 comuni, al Commissariato PS di Sora, alla Polizia stradale di Sora, alla Guardia di Finanza di Sora ed Arce ed all’Ospedale di Sora.

Considerato che l’associazione di protezione civile ‘Guardie Forestali ambientali Valle del Liri’ con i suoi rappresentanti il presidente Rocco Simone e il consigliere comunale di Roccadarce Patrizio Di Folco si è resa disponibile ad operare, provvederà insieme ai dipendenti dell’ente montano, al reperimento e alla distribuzione delle mascherine.Un gesto nobile, di grande solidarietà che riempie il cuore di chi sta lavorando intensamente per garantire la tutela della salute di tutti ed il rispetto delle restrizioni imposte dal Governo Conte in un momento difficile in cui l’uso delle mascherine può contribuire ad evitare il contagio.

“Sono certo -fa sapere Quadrini- che in questa difficile battaglia contro il coronavirus, ognuno nei limiti delle proprie possibilità possa e debba contribuire con fatti concreti che vanno ben oltre parole spesso inutili. Insieme ai medici e infermieri e tutto personale sanitario, Carabinieri, Polizia, Gdf sono in prima linea nella guerra che tanti lutti sta portando nella nostra società. Per cui considero questa iniziativa un dovuto atto di gratitudine finalizzato a rendere più sicuro il lavoro quotidiano dei nostri eroi.”