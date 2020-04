E’ stato il Sindaco stesso di Velletri, Orlando Pocci, a confermare il quinto decesso a Velletri per coronavirus. Oltre alle condoglianze per l’ennesima vittima di questo maledetto virus, il primo cittadino ha voluto ricordare ancora una volta le misure di contenimento, che da molti ancora non vengono recepite correttamente. Questo il suo post allegato al videomessaggio alla cittadinanza:

Le parole del Sindaco di Velletri

“Le condoglianze alle famiglie dei deceduti unitamente all’indignazione per il comportamento dei troppi concittadini che non stanno rispettando le misure di contenimento. Purtroppo negli istanti della pubblicazione del video ho ricevuto la conferma della scomparsa di Enzo Di Tullio di 44 anni, era uno dei concittadini positivi al Coronavirus. Alla famiglia vanno le condoglianze di tutta la Città di Velletri”. LEGGI ANCHE – Velletri piange altre due vittime per il Coronavirus: deceduti due 63enni

Dunque, una brutta notizia per Velletri, arrivata proprio la domenica delle Palme. Anche noi ci uniamo alle condoglianze del Sindaco.