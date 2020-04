In un momento in cui la solidarietà e lo spirito di condivisione sono i valori che (fortunatamente) emergono in maniera preponderante, c’è anche però chi non si fa scrupolo di far leva sulla sensibilità del prossimo per portare avanti operazioni di vero e proprio sciacallaggio.

E’ il caso di due raccolte fondi non autorizzare e, cosa ancor più grave, completamente sconosciute che riguardavano il reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Spallanzani e il San Camillo di Roma. A tal proposito sono indagate due persone, un pensionato e sua figlia, con relativo sequestro del Conto Corrente sul quale erano destinate le donazioni.

La questione è venuta alla luce dopo un’attenta indagine della Polizia Postale, che ha scoperto l’attività illecita e sta cercando di fare maggior luce per appurare con esattezza la dinamica delle azioni.