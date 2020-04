“Questa notte è arrivato al Covid Center del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma il primo paziente trasferito in elicottero da Bergamo a Ciampino e poi in ambulanza per essere curato in terapia intensiva.

Il Servizio sanitario regionale mette a disposizione ogni giorno un posto di terapia intensiva COVID-19 per la rete nazionale”. Lo dichiara l’Assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

“È la testimonianza sul campo di come il Paese stia affrontando unito e solidale l’emergenza Covid per garantire anche alle aree più esposte in questo momento cure intensive alle persone che ne hanno più bisogno. È uno dei meriti del nostro Servizio sanitario nazionale” commenta Felice Eugenio Agrò, Direttore Area Intensiva del Covid Center del Policlinico Campus Bio-Medico di Roma.