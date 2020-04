Una tragedia si è consumata nella mattinata odierna, domenica 5 aprile 2020, poco prima delle 7 nel quartiere Don Bosco, esattamente in una palazzina di Via Lucio Mummio sita al civico 21.

Per cause ancora al vaglio degli inquirenti è improvvisamente scoppiato un incendio all’interno della cucina di uno degli appartamenti, dove risiedeva un uomo di 60 anni. Le fiamme hanno immediatamente avvolto tutto il perimetro non lasciando scampo all’uomo, il cui corpo è stato recuperato carbonizzato dai Vigili del Fuoco intervenuti sul posto.

Sul posto sono intervenute subito dopo anche tutte le autorità competenti per le verifiche del caso, composte da personale della Polizia di Stato, Italgas e personale sanitario del 118. All’appartamento, che si trova al quinto piano, sono stati apposti i sigilli in attesa di ulteriori accertamenti sulla natura dell’incendio.