In un momento di estrema difficoltà economica come quello attuale, emergono storie in grado di regalare un’emozione: sulle panchine, piazze e strade di Roma sono comparsi cesti pieni di beni alimentari di ogni tipo, acquistati da comuni cittadini a vantaggio dei più bisognosi. Una catena di solidarietà che ha richiamato anche l’attenzione del sindaco Virginia Raggi, la quale ci ha tenuto a sottolineare la grande generosità del popolo romano attraverso un post comparso sui principali social.

“Nelle strade di Roma – si legge -, nelle piazze e sulle panchine sono comparsi come doni buste della spesa con pane, pasta, caffè e cesti ricolmi di farina, uova e beni alimentari. Sono il simbolo della generosità dei romani, una catena virtuosa spontanea a favore di chi in questo momento è in difficoltà.