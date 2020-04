Situazione stabile nel Comune di Pomezia, ​dove non si registrano nuovi casi di positivi al Covid-19. Ad oggi sono 35 i casi positivi, di cui 15 in isolamento domiciliare, 4 ricoverati presso strutture sanitarie, 2 deceduti. Salgono a 14 i cittadini guariti. Sono 59 le persone sottoposte a isolamento in via precauzionale (non positivi), di cui 42 in uscita nei prossimi 7 giorni (salvo nuovi aggiornamenti).

Proseguono i controlli in maniera capillare del territorio da parte delle Forze dell’ordine per verificare il divieto di assembramenti e, anche attraverso l’utilizzo del termoscanner nei posti di blocco, monitorare possibili sintomi riconducibili al Coronavirus.

“La situazione locale registra un trend positivo – ha evidenziato il Sindaco Adriano Zuccalà – che però non deve farci abbassare la guardia. Mi appello al buon senso dei nostri concittadini: non approfittate delle belle giornate per riprendere ad uscire, dobbiamo continuare a restare in casa e rispettare fedelmente le prescrizioni del Governo. È un sacrificio che dobbiamo fare per il benessere dell’intera comunità, soprattutto per tutelare i nostri cari più deboli”.