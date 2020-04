“Sanificate i carrelli della spesa“, questo l’invito rivolto da Francesca Lazzeri, Assessore al commercio, attività produttive, servizi informatici, servizi anagrafici e comunicazione a tutti gli operatori del commercio che hanno nei loro negozi carrelli e cestini per la spesa.

INVITO DELL’ASSESSORE LAZZERI AGLI OPERATORI DEL COMMERCIO: “SANIFICATE I CARRELLI DELLA SPESA”

“Questa mattina mi sono confrontata con il consigliere Carmelo Augello, delegato all’igiene urbana – spiega l’assessore Lazzeri – che mi ha confermato che è prossima al termine l’operazione di sanificazione delle strade e con il consigliere Daniela Marongiu, e da un loro suggerimento sulla sanificazione degli ambienti è nata l’idea di rivolgere questo invito ai nostri commercianti. Una operazione semplice a basso costo, ma che è importante per la salute di tutti noi. Molti cittadini escono di casa già indossando i guanti, altri no.

Proprio per questo sarebbe importante che con un semplice dispositivo, anche una pompa come quella che si usa per dare l’acqua ramata alle piante o un semplice spruzzino, i carrelli vengano “lavati” ed igienizzati con un prodotto specifico. Sono certa – conclude l’assessore Lazzeri – che gli operatori del settore sapranno cogliere l’importanza di questo suggerimento”.