Nel pomeriggio di ieri c’è stato un grave incidente sul lavoro a Velletri. Un operaio di 58 anni stava eseguendo dei lavori per il rifacimento del manto stradale.

L’episodio

Ancora da verificare bene la dinamica di quanto avvenuto, ma sembra che il triste episodio sia avvenuto mentre l’uomo stava caricando la merce su un autocarro. A questo punto, il mezzo stesso lo avrebbe travolto.

Tra le ipotesi, quella del freno a mano non tirato a dovere. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine locali e il 58enne è stato trasportato d’urgenza in ospedale, in elisoccorso.