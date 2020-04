Nel pomeriggio di ieri gli agenti del reparto volanti sono intervenuti presso il deposito Bartolini, in zona Corviale, su richiesta di una donna che, dopo essersi qualificata come Direttore Sanitario del Reparto di Microbiologia dell’Ospedale San Camillo, ha riferito che il corriere Bartolini avrebbe dovuto consegnare alla citata Azienda Sanitaria merce contenente reagenti per effettuare test e sperimentazioni su COVID-19.

La Polizia aiuta una dottoressa a ritrovare materiale sanitario urgente destinato all’ospedale San Camillo

Trattandosi di materiale sanitario urgente, i poliziotti hanno aiutato la dottoressa a reperire prontamente la merce, che è stata messa poi a sua disposizione per la successiva consegna all’ospedale San Camillo.