Cittadino di Castelliri positivo al Coronavirus. Secondo quanto viene riferito dal comune, la persona non è presente sul territorio comunale.

Ecco il post del Comune di Castelliri

Abbiamo ricevuto informazioni dalla Prefettura circa un/una nostro/a concittadino/a residente a Castelliri positivo/a al Covid-19 ma che al momento del contagio e tuttora non è presente sul territorio Comunale.

Ragion per cui non occorre fare né allarmismi né fare la caccia al nome. Mettersi nei panni degli altri rimane sempre l’esercizio migliore per capire la delicatezza e nello stesso tempo la gravità di certe situazioni.

Al/alla nostro/a concittadino/a auguriamo una pronta guarigione e che possa tornare presto nel suo paese insieme agli affetti più cari.