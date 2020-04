Secondo quanto riferito dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte durante un vertice a Palazzo Chigi con le Opposizioni, il Governo sta considerando un rinvio delle elezioni amministrative e regionali in Autunno.

Il Ministro dei Rapporti con il Parlamento Federico D’Inca ha aggiunto, in seguito, che le consultazioni per il rinnovo dei governi regionali e di numerose amministrazioni comunali, potrebbero tenersi dopo la data del 15 ottobre.

Election day Referendum e amministrative?

Ancora incerta invece la data del Referendum popolare confermativo sul taglio dei parlamentari previsto per lo scorso 29 marzo e rinviato dopo il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo e recante ‘Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19’.

Tuttavia, sul tavolo delle ipotesi compare la proposta di accorpare in un solo giorno le elezioni amministrati e il Referendum proprio per i primi mesi autunnali, anche per non oltrepassare la scadenza della convocazione referendaria stabilita dal Decreto del 17 marzo passato.