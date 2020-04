Una tragedia si è verificata questa mattina, ad Anzio. Un uomo di 69 anni, mentre stava facendo jogging, ha accusato un malore ed è morto sul colpo.

Anzio, esce a fare jogging e accusa un malore: morto 69enne

Sarebbero stati dei passanti a notare il corpo privo di vita di un uomo di 69 anni che nella giornata di oggi, giovedì 2 aprile 2020, era uscito di casa per andare a fare jogging.

Secondo quelle che sono le prime informazioni del caso, sembrerebbe il 69enne avrebbe accusa un malore lungo via Odine, quartiere Marechiaro, e sarebbe morto sul corpo. Sul posto, una volta allertati da alcuni passanti, si sono subito riversati i sanitari del 118 e una pattuglia della polizia, ma per l’uomo, nonostante i disperati tentativi, non c’è stato nulla da fare.

Al momento il corpo sarebbe a disposizione delle autorità giudiziarie. Sarà l’autopsia a dare la certezza sulle cause della morte.