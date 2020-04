Dopo il tentativo di sabotaggio di stanotte all’ospedale San Camillo di Roma, è soltanto di oggi la notizia che l’INMI Spallanzani ha subìto un attacco hacker.

Tentativo di hackeraggio allo Spallanzani

L’episodio, dichiara Alessio D’Amato, è avvenuto una settimana fa. L’assessore alla sanità della Regione Lazio ha spiegato come sette giorni fa ci sia stato un tentativo di hackeraggio ai danni dell’ospedale che in questo periodo è diventato tristemente noto per la sua eccellenza. Di seguito, le parole di D’Amato, che spiegano quanto avvenuto e come si è conclusa la vicenda.

“C’è stato anche un attacco hacker una settimana fa allo Spallanzani, ma senza successo. Abbiamo degli ottimi Servizi nazionali a tutela pubblica, che ci hanno ragguagliato su questo“.

Virginia Raggi: “Ieri notte all’ospedale San Camillo di Roma hanno tagliato cavi e danneggiato computer nel laboratorio per test Covid-19. Una settimana fa attacco hacker allo Spallanzani. Si faccia chiarezza su questi gravissimi atti di sabotaggio. Condanniamo con forza questi gesti criminali“.

Possibile che già siano iniziate le indagini in merito alla situazione.