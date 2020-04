Il Comitato di Quartiere di Settecamini scrive al Presidente della Regione, Nicola Zingaretti, alla Sindaca Virginia Raggi, alla Presidente, Roberta Della Casa ed alla Protezione Civile per render nota la disponibilità del CdQ di collaborare con i predetti Enti Pubblici e il Dipartimento di Protezione Civile per le esigenze territoriali derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 in corso.

L’azione in sostegno delle famiglie in difficoltà

A tal fine, il CdQ ha attivato un’unità di crisi organizzando uomini e mezzi per coordinarsi e supportare l’azione di volontariato prestato dalla Caritas sul territorio ed attivando un apposito conto online per rendere agevole la raccolta di somme che saranno impiegate per l’acquisto di beni alimentari e di prima necessità a favore dei bisognosi.

Le coordinate bancarie (IBAN) del conto buddybank (intestato a Giovanni Magurno, membro del Direttivo che ha messo gentilmente il suo conto personale a disposizione di questa importate raccolta per evitare di attendere i tempi tecnici per l’attivazione di un apposito conto, data l’urgenza della questione) su cui effettuare il versamento sono:

IT66K0200809500000420064323

Paese: IT

CIN/EU: 66

CIN/IT: K

ABI: 02008

CAB: 09500

Numero C/C: 000420064323

BIC/SWIFT: UNCRITMMXXX

Si chiede la massima diffusione e collaborazione e la segnalazione di situazione di difficoltà e bisogno di persone e famiglie per rendere possibile l’assistenza delle stesse.

Si conclude lasciando un messaggio di speranza e di fiducia : “Insieme ce la faremo e costruiremo una migliore comunità!”