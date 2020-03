Coronavirus, primo caso positivo ad Atina: le parole del sindaco

Oggi, 31 marzo 2020, il sindaco di Atina, Adolfo Valente, ha annunciato che nel Comune è presente un caso positivo di coronavirus, il primo.

Primo caso di coronavirus ad Atina, le parole del sindaco:

“La persona in questione al momento versa in condizioni di salute per le quali non si è reso necessario il ricovero in una struttura ospedaliera, pertanto risulta presente, monitorata ed assistita dagli organi preposti, nella propria abitazione di residenza” .

Questa una parte della nota del sindaco, sul primo caso di coronavirus ad Atina.

Nota integrale nella foto in galleria