Ferentino, era scomparso da giorni: 50enne trovato morto dentro casa

Sarebbero cause naturali quelle che hanno portato alla morte un 50enne residente a Ferentino. Qualcuno aveva provato a cercarlo da un paio di giorni, senza risultati. All’arrivo delle autorità e dei soccorsi, la triste scoperta.

I fatti

Viveva da solo il 50 enne che è stato ritrovato morto nella sua abitazione. Qualcuno, nella giornata di ieri, aveva provato a contattarlo telefonicamente, senza ricevere alcuna risposta. La persona, un conoscente o un familiare, ha provato così ad avvicinarsi nei pressi dell’abitazione del 50enne in zona Pareti a Ferentino. Guardando dalla finestra ha fatto una triste scoperta: l’uomo era disteso a terra, privo di vita.

All’arrivo dei soccorsi, tutti in tenuta anti-coronavirus, si è constatato il decesso dell’uomo. La salma del 50enne è stata trasferita presso il vicino camposanto e messa a disposizione dell’A.G.

La causa della morte è avvenuta per cause naturali. Durante il rinvenimento, è stata segnalata la presenza in zona di diversi curiosi, muniti di mascherine.