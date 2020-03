Continuano gli aggiornamenti da parte dell’Assessorato alla Sanità e all’Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio. Di seguito, è riepilogata la situazione a oggi negli ospedali e nelle Asl locali.

Sono 2497 gli attuali casi positivi #COVID19 nella Regione Lazio. Di cui 1264 sono in isolamento domiciliare, 1079 sono sono ricoverati non in terapia intensiva, 154 sono ricoverati in terapia intensiva. 150 sono i pazienti deceduti e 267 le persone guarite

Ecco la situazione di oggi, lunedì 30 marzo 2020

Azienda Ospedaliera San Camillo: Entro domani saranno operativi 30 posti letto dedicati a #covid19. Dal 1 Aprile sarà attivato il laboratorio per il test covid19 h24.

Azienda Ospedaliera San Giovanni: Da oggi sono operativi 20 posti letto di pneumologia e ulteriori 20 posti di sub intensiva da domani. Dal 7 Aprile sarà attivato il laboratorio h24 per il test.

Policlinico Umberto I: 2 decessi: 2 uomini di 78 anni e di 80 anni con patologie pregresse. Completati i lavori al Covid Hospital 5 Eastman, nuovamente operativi i 26 posti di malattie infettive.

Policlinico Tor Vergata: 4 decessi: uomo di 78 anni, uomo di 64 anni, donna di 92 e donna di 69 anni, tutti con patologie pregresse Operativo il Covid Hospital 4 Tor Vergata. Attualmente attivi 123 posti di degenza ordinaria e 20 di terapia intensiva.

Policlinico Gemelli: 3 pazienti dimessi. Operativi ulteriori 43 posti letto di malattie infettive. Da oggi disponibili ulteriori 38 posti di terapia intensiva al Covid Hospital 2 Columbus.

Policlinico Campus Biomedico di Roma: Sarà attivato il Covid Center con 9 posti letto di terapia intensiva dal 1 aprile e 31 posti letto ordinari di cui 7 sub intensivi entro il 20 Aprile.

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù: Tutti i 5 bambini positivi ricoverati sono in buone condizioni. Servizio di consulenza telefonica esteso ai pediatri di libera scelta, 7 giorni su 7, ore 9-19. Tel. 0668592088.

Istituto Zooprofilattico: Operativo il laboratorio per il test #covid19 a disposizione per la rete regionale.

I nuovi casi positivi e gli ultimi aggiornamenti nel Lazio dalle Asl del territorio

ASLRoma1: 24 nuovi casi positivi. 818 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. All’Ospedale San Filippo Neri ulteriori 10 posti letto di terapia intensiva dal 1 Aprile. Continua la riabilitazione per i primi 2 pazienti cinesi al San Filippo Neri.

Asl Roma 2: 21 nuovi casi positivi. 813 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. All’Ospedale Pertini disponibili ulteriori 32 posti letto, di cui 10 di terapia intensiva operativi dal 1 Aprile.

Asl Roma 3: 13 nuovi casi positivi. 7 pazienti sono guariti. 927 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. All’Ospedale Grassi si stanno attivando ulteriori 25 posti letto dedicati, di cui 8 di terapia intensiva #covid19, operativo dal 2 Aprile.

Asl Roma 4: 22 nuovi casi positivi. 2 decessi: donne di 83 anni e di 80 anni con pregresse patologie. 1144 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. 3 pazienti sono guariti.

Asl Roma 5: 10 nuovi casi positivi. 1296 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Roma 6: 31 nuovi casi positivi. 2 decessi: donna 91 anni e uomo di 74 anni con patologie pregresse. 1 paziente è guarito. 38 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Frosinone: 13 nuovi casi positivi. 2 decessi: uomo 70 anni e donna 70 anni, entrambi pazienti oncologici. 149 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. All’Ospedale Spaziani di Frosinone sono stati attivati oggi ulteriori 20 posti letto.



Asl Latina: 8 nuovi casi positivi. 3 pazienti sono guariti. All’Ospedale Goretti di Latina da domani saranno attivati 9 posti di rianimazione.

Asl Rieti: 52 nuovi casi positivi, la maggior parte riferibile al cluster delle case di riposo. 32 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. 1 paziente è guarito.

Asl Viterbo: 14 nuovi casi positivi. 2 decessi: uomo di 67 anni e donna di 89 anni con pregresse patologie. 1100 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Attivo da questa mattina il laboratorio per il test #covid19 a Viterbo.