Alatri, incidente in via Madonna Sanità: macchina ribaltata sulla carreggiata

Un incidente è avvenuto nella giornata di oggi, lunedì 30 marzo 2020, ad Alatri, più precisamente in via Madonna Sanità. Un veicolo si è ribaltato lungo la carreggiata.

Incidente ad Alatri: coinvolta una donna

Non desterebbero preoccupazioni le condizioni di una signora che, proprio pochi minuti fa, ha avuto un incidente in via Madonna Sanità. Ad Alatri.

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, sembrerebbe che la donna, per circostanza ancora da chiarire, si è ribaltata con la macchina lungo la carreggiata. Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118.

La signora non avrebbe riportato nessuna ferita tanto che sarebbe riuscita ad uscire dalla macchina da sola ma, per precauzione, sarebbe comunque stata accompagnata presso il Pronto Soccorso di Alatri. Nel frattempo, si registrano dei rallentamenti lungo la via dove è avvenuto l’incidente. I vigili stanno dirigendo il traffico.

Vedremo se, nelle prossime ore, si avranno maggiori dettagli.