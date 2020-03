Il DPCM del 29 marzo ha aperto la strada ai 400 milioni di buoni spesa che saranno erogati ai cittadini tramite i servizi sociali, fondi ripartiti in base al numero della popolazione.

L’emergenza socio-economica

L’emergenza Coronavirus si sta facendo sentire anche con i primi effetti economici sugli strati più bassi della popolazione. Abbiamo assistito a diverse scene, in questi ultimi giorni, che ci hanno fatto riflettere sulle condizioni di disagio in cui “sopravvivono” molte famiglie italiane. Il Governo ha così voluto stanziare dei bonus spesa per far fronte a questa emergenza che vede coinvolti sopratutto chi, nella sua quotidianità, svolge lavori saltuari, non ha un contratto stabile, e ad oggi non può più assicurare un pasto alla propria famiglia dopo lo stop della maggior parte delle attività produttive.

Già da oggi, lunedì 30 marzo 2020, entrerà in vigore il Fondo di Solidarietà Comunale, ovvero i cosiddetti “buoni spesa” che verranno stanziati in favore dei comuni. Il Fondo sarà distribuito in base al gettito effettivo di IMU e TASI e sarà erogato ai comuni in due rate corrisposte una a maggio 2020 (il 66%) e l’altra ad ottobre 2020 (la restante percentuale).

I “buoni spesa” verranno assegnati solamente ai cittadini più bisognosi sotto forma di “buoni pasto”.

Suddivisione del Fondo in Ciociaria

Frosinone: 44 mila abitanti – 244 mila euro;

Fiuggi: 10 mila abitanti – 56 mila euro;

Alatri: 28 mila abitanti – 151 mila euro;

Anagni: 21 mila abitanti – 112 mila euro;

Paliano: 8 abitanti – 43 mila euro;

Ferentino: 20 mila abitanti – 111 mila euro;

Veroli: 20 mila abitanti – 120 mila euro;

Sora: 25 mila abitanti – 137 mila euro;

Isola del Liri: 11 mila abitanti – 60 mila euro;

Ceccano: 23 mila abitanti circa – 123 mila euro;

Cassino: 26 mila abitanti – 194 mila euro;

Pontecorvo: 13 mila abitanti – 69 mila euro.

CLICCA QUI per leggere il DPCM ufficiale del 28 marzo 2020 con tutti i comuni d’Italia e della Provincia di Frosinone (Provincia di FR comincia a pag. 73 del PDF che corrisponde alla pag. 83 della Gazzetta Ufficiale).