Non sarà di certo la prima preoccupazione degli italiani, alle prese con la “clausura” imposta dalla quarantena per fronteggiare l’avanzare del Coronavirus, ma l’inizio della prossima settimana tornerà ad avvicinarsi a valori decisamente più in linea con la stagione primaverile nelle province di Roma e Frosinone. almeno per quanto riguarda le ore diurne. Una spiccata variabilità caratterizzerà le giornate di lunedì 30 e martedì 31 marzo 2020, con le colonnine che toccheranno i 18 gradi centigradi.

Scopriamo dunque insieme nel dettaglio quale sarà il tempo previsto nelle province di Roma e Frosinone nelle giornate di lunedì 30 e martedì 31 marzo 2020.

PROVINCIA DI ROMA

Lunedì 30 marzo:

Notte: Nubi sparse e schiarite

Mattina: Sereno con foschia

Pomeriggio: Nubi sparse e schiarite

Sera: Nubi sparse con ampie schiarite

Temperatura prevista: min 8° C; max 18° C. Venti: deboli

Martedì 31 marzo:

Notte: Sereno o poco nuvoloso

Mattina: Nubi sparse e schiarite

Pomeriggio: Nuvoloso o molto nuvoloso

Sera: Coperto con pioggia debole

Temperatura prevista: min 9° C; max 17° C. Venti: debole/media intensità

PROVINCIA DI FROSINONE

Lunedì 30 marzo:

Notte: Nubi sparse e schiarite

Mattina: Nubi sparse e schiarite

Pomeriggio: Nubi sparse e schiarite

Sera: Coperto con pioggia debole

Temperatura prevista: min 9° C; max 16° C. Venti: deboli

Martedì 31 marzo:

Notte: Nubi sparse e schiarite

Mattina: Nubi sparse e schiarite

Pomeriggio: Coperto con pioggia debole

Sera: Coperto con pioggia debole

Temperatura prevista: min 9° C; max 15° C. Venti: deboli