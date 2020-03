Ogni nucleo famigliare avrà a disposizione un massimo di tre giorni a settimana per fare acquisti in medie e grandi strutture di vendita, anche se consiglio vivamente di uscire solo una volta o due a settimana. Una sola persona per nucleo famigliare potrà recarsi a fare acquisti. Se il buon senso non prevarrà sono pronto ad intervenire con una nuova ordinanza più restrittiva.

Chi non rispetta l’ordinanza è soggetto a una sanzione che va da 400 euro a 3mila salvo che il fatto non costituisca reato.

I giorni a disposizione dipendono al cognome dell’intestatario di scheda anagrafica, cioè il cosiddetto capofamiglia, e valgono anche per i soggetti non residenti che dimorano sul territorio comunale. Nel caso in cui l’intestatario di scheda non possa recarsi a fare spesa per tutto il nucleo famigliare, può effettuare acquisti chiunque è afferente allo stesso nucleo famigliare, rispettando sempre il giorno stabilito per l’iniziale del cognome dell’intestatario di scheda e autocertificando il fatto tramite il modello predisposto dal Ministero dell’Interno.