Aveva avuto la “dritta” giusta, una casa in via della Marranella, zona Prenestino-Labicano, rimasta disabitata dalla fine del 2018, appartenuta ad una donna romana che era deceduta a ottobre di quell’anno.

L’occasione era da prendere al volo, così un 41enne originario della provincia di Cosenza, nella Capitale senza fissa dimora e già conosciuto alle forze dell’ordine, si è subito dato da fare e, dopo aver scassinato la serratura del portone d’ingresso, è entrato nell’appartamento nel tentativo di occuparlo abusivamente.

Peccato per lui che alcuni condomini, uditi degli strani rumori, abbiano immediatamente contattato il 112 e che, in pochi minuti, una “gazzella” dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma sia intervenuta per verificare la segnalazione.

I militari hanno trovato il 41enne in casa senza alcun titolo, motivo per cui, nei suoi confronti, è scattata la denuncia a piede libero per invasione di terreno o edifici.