“Ceprano oggi piange un altro concittadino, strappato ai suoi affetti da questo maledetto virus. Ci sentiamo tutti vicini ai familiari in questo momento di tremendo e ingiusto dolore”. A parlare è il Sindaco del Marco Galli, che chiede ai suoi concittadini di concentrare gli sforzi per sconfiggere un virus che sta paralizzando l’Italia intera, promettendo nel contempo nuove misure di aiuto a sostegno di tutte le fasce.

“Le prossime saranno settimane difficili da trascorrere in casa per contrastare l’estendersi della pandemia. Come Amministrazione stiamo lavorando per creare una rete di sostegno alle famiglie in difficoltà, interagendo direttamente con le associazioni di volontariato. Anche la Regione sta operando per sostenere i comuni in questa battaglia e far sì che nessuno resti indietro. Nei prossimi giorni saremo più precisi fornendo ogni indicazione”.

“Non servono polemiche – continua – o atteggiamenti strumentali; occorre un’unità imperniata sulla consapevolezza dei rischi che corre l’intera comunità se non si rispettano le prescrizioni, prima tra tutte, quella di rimanere in casa. Tutti siamo pedine di questa immensa scacchiera e tutti siamo responsabili per noi stessi e per gli altri. Il virus ha dimostrato di essere pericoloso e imprevedibile, noi dobbiamo dimostrare di essere un tutt’uno, una barriera insormontabile. Per fare ciò è necessario restare nelle nostre case e uscire solo quando è indispensabile e, una volta fuori, è essenziale mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro.

Ce la faremo, ma i tempi e i costi dipendono da noi”.