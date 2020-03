Sul sito del Comune Velletri viene emanato il Diario del Sindaco, Orlando Pocci, dove ogni giorno dell’emergenza Coronavirus vengono forniti gli aggiornamenti sulla situazione che interessa il territorio comunale e sui provvedimenti che hanno impatto sui cittadini. Questo quanto pubblicato in data odierna, sabato 28 marzo 2020

“Favorito dalla circolare della Regione Lazio che chiarisce i dubbi in merito all’autorizzazione allo spostamento delle persone con problemi psichiatrici e disturbi dello spettro autistico, inizio la mia riflessione quotidiana proprio rivolgendo a loro e alle loro famiglie un particolare pensiero. L’amministrazione sta mettendo in atto tuti gli strumenti di sostegno che è possibile garantire in queste condizioni. Qui trovi la circolare regionale.

Un nuovo caso di positività ci è stato comunicato ieri dalla ASL, si tratta di un operatore della sanità e ciò conferma come la loro esposizione sia maggiore degli altri cittadini e per questo meritano il nostro ringraziamento e la nostra vicinanza.

Inizio a registrare una forte preoccupazione da parte delle famiglie che sono maggiormente in difficoltà, ritengo siano urgenti provvedimenti concreti che debbano tenere conto sella situazione di emergenza. L’amministrazione in questi giorni sta approvando il bilancio, evidentemente sarà necessario rivederlo e prevedere maggiore sostegno per chi ha necessità, taglieremo ulteriormente ogni spesa non necessaria per fronteggiare l’emergenza, azioni concrete che non mancherò di condividere con la cittadinanza.

Come tutti voi sono rimasto attonito nel vedere Papa Francesco nel deserto del colonnato di piazza San Pietro, un’immagine che segnerà il nostro tempo e che dovrà essere da monito per tutti ma anche di auspicio per una ripresa che contempli un’umanità migliore di quella che avevamo sin qui costruito.

Da ieri il Comune di Velletri si è dotato, grazie al contributo di Anci Lazio, di una piattaforma on-line professionale che consentirà di svolgere le riunioni nel rispetto delle nuove normative di legge, si tratta di uno strumento semplice che non mancherò di utilizzare anche per un confronto diretto con i cittadini. Nei limiti della tecnologia, utilizzerò questo strumento anche per riprendere gli appuntamenti e per incontrare i cittadini nelle sue forme organizzate; fornirò a breve le modalità di utilizzo di questa opportunità”.