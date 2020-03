Abbiamo 2 nuovi casi di positivi al Coronavirus – è lo stesso felicetto Angelini a comunicarlo – Sono entrambi ricoverati.

Dopo i sette casi di ieri, se ne aggiungono altri due oggi

Le persone che sono state in contatto con loro sono già stati identificati e posti sotto sorveglianza sanitaria.

È tutto sotto controllo.

Andrà tutto bene!

INSIEME CE LA FAREMO! – conclude il Sindaco di Artena.

Insomma, dopo i sette casi positivi annunciati ieri, ce ne sono altri due oggi. In attesa di verifiche in merito alle persone con le quali sono stati in contatto, per ora il bilancio nella cittadina in provincia di Roma è questo.